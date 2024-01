Johdatti Suomen historialliseen MM-kultaan – lajilegenda tilittää: "Olemme olosuhteiden uhreja"

– Silloin päästiin kaikenlaisiin gaaloihin. Sen vuoden sitä kesti, mutta pidemmälle MM-kulta ei kantanut. Olemme olosuhteiden uhreja. Vertaamme mielellään tilannetta Ruotsiin. Siellä on noin 80 isoa tekojäärataa ja kohta 20 jääpalloiluun soveltuvaa hallia, Tammilehto toteaa.

Suomessa hallia odotetaan yhä. Pääsarjaa pelataan Helsingissä, Lappeenrannassa, Porvoossa, Mikkelissä, Porissa, Varkaudessa, Oulussa ja Tammilehdon nykyisessä kotikaupungissa Jyväskylässä. Niissä pelataan isolla tekojääradalla, mutta muita sellaisia Suomessa on yhden käden sormin laskettava määrä.

– Ilahduttavaa on, että Sorsapuiston jääradan valmistumisen jälkeen Koovee on herätellyt jääpalloilua henkiin Tampereella, Tammilehto sanoo.

"Amatööriurheilua ammattilaisurheilun ehdoilla"

Tammilehdoilla laji kulkee suvussa. Esko Tammilehdon kolmesta pojasta 27-vuotias Lasse Tammilehto on pelannut Bandyliigassa vuosikymmenen.

– Pelasin Jyväskylässä myös jalkapalloa ja jääkiekkoa, mutta jääpalloilun yhteisöllisyys houkutteli eniten. Tämä on meillä amatööriurheilua ammattilaisurheilun ehdoilla. Parina vuotena minua on tavoiteltu Ruotsin suunnalta, mutta lähinnä opiskelukuvioiden takia ainakin vielä on ollut vaikea lähteä sinne, kuvailee tuleva kauppatieteiden maisteri.