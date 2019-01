"Vedä ittes hirteen" – anonyymit viestit romahduttivat alakouluikäisen oululaistytön, huolestunut äiti: Miten en ole pystynyt suojelemaan lastani tältä?

Äiti on tehnyt viesteistä rikosilmoituksen.

”Kiroan tuon sovelluksen”

Äiti on kauhuissaan siitä, millaisia viestejä Tellonym-sovelluksen kautta hänen tyttärelleen on lähetetty. Anonyyminä vastaanotetut viestit olivat sisällöltään erittäin raakoja.

Nuoret ovat toisilleen julmia

Tytär romahti täysin

Äidin ainoa tavoite on, että tytär voi hyvin eivätkä viestit jää vaivaamaan tämän alitajuntaan.

– Hän romahti ihan täysin. Hän itkee asian vuoksi edelleen, vaikka siitä on kulunut kuukausia. Se on vaikuttanut lisäksi hänen kaverisuhteisiinsa. Tämä on herkkä ikä.