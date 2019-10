Vauva syntyi ilman silmiä, nenää ja osaa kallosta Portugalissa, synnytyslääkäri määrättiin toimintakieltoon – saman lääkärin epäillään pimittäneen vauvojen epämuodostumia vanhemmilta jo vuosien ajan

Rodrigolla on vaikeita epämuodostumia kasvoissa, eikä hänellä ole silmiä tai nenää. Osa hänen kallostaan puuttuu.

Synnytyslääkäri syytetään huolimattomuudesta

– Hän selitti, että joskus osa kasvoista ei ole näkyvissä [ultraäänessä] ... kun vauvan naama on kiinni äidin vatsassa, Rodrigon täti kertoi paikallisen uutiskanavan haastattelussa.

Kun Rodrigon vammat ilmenivät synnytyksessä, vanhemmille kerrottiin hänellä olevan vain tunteja elinaikaa. Siitä on nyt kaksi viikkoa, ja Rodrigo on yhä elossa. Hän saa sairaalahoitoa, mutta hänen selviytymisensä on epävarmaa.