Poliisilla oli tänään iltapäivällä usean partion tehtävä Vantaalla Myyrmäessä.
Itä-Uudenmaan poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että silminnäkijätietojen mukaan autoilija oli ajanut muun muassa kevyenliikenteen väylällä, päin punaisia ja lisäksi peruuttanut valaisintolppaa päin.
Täysin tarkkaa tietoa ei ole siitä, oliko kyse rattijuopumuksesta.
Tilannekeskuksesta auton kuljettajan tilaa luonnehditaan ”väsyneen oloiseksi”.
Poliisin mukaan auton kuljettaja on poliisin hallussa.
Autoilija oli ajanut kauppakeskus Myyrmannin parkkihalliin, jonka jälkeen hänet saatiin poliisin haltuun.
Silminnäkijän mukaan kuljettaja ei ollut suostunut aluksi tulemaan ulos autosta.
Poliisilla ei ole tiedossa, että tilanteessa olisi koitunut henkilövahinkoja.