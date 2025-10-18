Lapualla Etelä-Pohjanmaalla tapahtui eilen iltapäivällä henkilöauton ja traktorin välinen liikenneonnettomuus, jossa traktorin kuljettaja menehtyi.
Onnettomuus oli tapahtunut Lapualla Siiriläntien ja Arorannantien risteyksessä.
Pohjanmaan poliisin rikoskomisario Mikko Uusimäki kertoo MTV Uutisille, että menehtynyt traktorin kuljettaja oli 15-vuotias poika.
– Hän olisi täyttänyt loppuvuodesta kuusitoista vuotta, Uusimäki toteaa.
Uusimäki kertoo onnettomuuden tapahtuneen, kun henkilöauto oli tullut kolmion takaa traktorin eteen. Traktori osui auton keulaan, kääntyi kyljelleen ja pyörähti katon kautta ympäri.
Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuoleman tuottamuksesta. Henkilöautossa oli onnettomuushetkellä kaksi ihmistä, joista toinen loukkaantui onnettomuudessa ja vietiin saamaan hoitoa sairaalaan.
Uusimäki kertoo, että alkoholilla ei epäillä olevan osuutta onnettomuudessa.
