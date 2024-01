Vastasyntyneille pojille tehdään ympärileikkauksia Suomessa kotona – video avaa, miksi tämä on vaarallista

Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik arvioi MTV Uutisille, että määrä on todennäköisesti noin 1 500 leikkausta vuodessa. Tähän on laskettu muslimit ja juutalaiset.

Ympärileikkauksessa peniksen kärkeä peittävä ihopoimu eli esinahka poistetaan leikkauksella kokonaan tai osittain. Poikien ympärileikkauksella on pitkät perinteet muun muassa juutalaisuudessa ja islamissa. Suomessa asuu myös muihin uskonnollisiin yhteisöihin, kuten Etiopian ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia, joissa poikien ympärileikkaus on yleistä, käy ilmi oikeusministeriön lausunnosta vuodelta 2023 .

MTV Uutiset kysyi HUS Helsingin yliopistollisesta sairaalasta, millainen operaatio ympärileikkaus on. Ympärileikkauksia tehdään Suomessa julkisin varoin vain lääketieteellisin perustein.

– Tavallisimmin lääketieteellinen ympärileikkaus tehdään esinahkaa ahtauttavan ja arpeuttavan ihotaudin takia. Tyypillinen ihotauti on valkotautijäkälä. Satunnaisissa tapauksissa voidaan tehdä ympärileikkaus myös esimerkiksi virtsatietulehduskierteen katkaisemiseksi, kertoo lasten urologian osastonylilääkäri, professori Seppo Taskinen Uudesta lastensairaalasta.

Komplikaatioriskinä verenvuoto ja ihokuoliot

– Yleensä potilas on noin kaksi viikkoa kipeä ja kävelykin saattaa olla vaivalloista. Kipua tai arkuutta aiheuttaa paitsi leikkaushaava, myös terskan herkkyys esimerkiksi vaatteiden aiheuttamalle kosketukselle. Yleensä leikkausalueella on turvotusta, toteaa Taskinen.

Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtajan Yaron Nadbornikin mielestä kotiolosuhteissa lääkärin toteuttamana ympärileikkaus on yksinkertaisempi operaatio kuin sairaalassa tehty, koska "ompelusta johtuvia tikkejä ei tule".

"Loukkaa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan "Suomessa alaikäisten poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen katsotaan loukkaavan lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta". Ympärileikkausta on samoin perustein arvostellut myös lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen .

MTV Uutiset tavoitteli juttua varten Helsingissä ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia tekevää plastiikkakirurgia, mutta hän ei vastannut haastattelupyyntöön. Hänen vastaanotollaan peniksen ympärileikkaus nukutuksessa maksaa verkkosivujen mukaan 3 500 euroa – mitä ilmeisimmin tällä tarkoitetaan aikuisen miehen ympärileikkausta. Eri klinikoilla on tarjolla on myös tätä selvästi halvempia vaihtoehtoja: suurimmaksi osaksi hintataso on noin 1 000 euron luokkaa.