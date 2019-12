Vastaeronnut pääministeri rakentaa jo uutta hallitusta – hämmentävä käänne johti protestiinkin eduskunnassa: "Jos haetaan uutta alkua, ratkaisu on omituinen"

Maanantain pääministerin paikalta eronnut Antti Rinne on esittänyt SDP:n hallitustunnustelijana muille puolueille jo kysymykset, joihin vastaukset saatuaan etenee hallituksen muodostamisessa.

Nopeasti edennyttä tilannetta on perusteltu muun muassa sillä, että neuvottelut ovat enemmänkin muodollisuus. Samat puolueet ovat jatkamassa hallituksessa samalla hallitusohjelmalla.

Tilannetta kuvaa se, että Rinne on hallitusneuvottelijan ominaisuudessa esittänyt vain kaksi lyhyttä kysymystä muille puolueille: 1. Hyväksyvätkö he hallitusohjelman, ja 2. ovatko he valmiita osallistumaan hallitukseen.