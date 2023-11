Vastaamo-uhrit toivovat saavansa vihdoinkin oikeutta – historiallinen oikeudenkäynti alkoi tänään

Osalle oikeudenkäynnin alku on monelle helpotus, mutta moni kärsii tietovuodon seurauksista vielä tänäkin päivänä.

– Toisaalta ollaan tyytyväisiä että vihdoin he saavat oikeutta. Ainakin he toivovat saavansa. Toisaalta tämä aiheuttaa ihan valtavaa ahdistusta monissa. Nousee vanhat traumat pintaan ja myöskin ne asiat mitkä on aikanaan vuotaneet, kuvailee juristi Jenni Raiskio, joka edustaa noin 1 500 uhria.