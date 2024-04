KRP:n valeosto päätyi rivolle tilille: näin nimimerkki WilliamFIN käräytti Aleksanteri Kivimäen

Tämä on yksi seikka, joka oikeuden mukaan vaikutti siihen, että Kivimäki tuomittiin kuuden vuoden kolmen kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä, yli 9 200 törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, liki 21 000 törkeän kiristyksen yrityksestä ja 20 törkeästä kiristyksestä.

Viestissä WilliamFIN oli ilmoittanut harkitsevansa lunnaiden maksua ja haluavansa tietää, mitä tietoja kiristäjällä on.

Valeosto meni mutkien kautta Kivimäen pankkitilille

Asiantuntijan mukaan on todennäköistä, että Kivimäki on hallinnut tosiasiallisesti kryptovaluuttapalvelu Binancen tilejä anussucker@cs.email sekä fuckfuckfuck@cs.email. Käräjäoikeuden mukaan johtopäätöstä tuki se, että molemmat tilit on luotu samana päivänä vain 19 minuutin välein toisistaan.