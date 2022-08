Keskusta haluaisi lykätä hoitajamitoituksen kiristystä – Saarikko kaipaa STM:ltä esitystä uudesta päivästä budjettiriiheen

– Minusta hoitajamitoituksen jatkoaskelista on luontevaa keskustella budjettiriihessä. Silloin on oltava ymmärrys siitä, mikä voisi olla uusi voimaanastumisen ajankohta, Saarikko sanoo.

Hallitus on varannut budjettiriihelle elokuun viimeisen ja syyskuun ensimmäisen päivän. Saarikko perustelee asian käsittelyä budjettiriihessä sillä, että asialla on vaikutuksia valtion ensi vuoden rahankäyttöön.

SDP avoin aikataulun tarkastelulle

Mitoitus ytimessä budjettineuvotteluissa

– Se on kaiken ydin, että alalle on koulutettavia, mutta toinen on alan vetovoima ja kiinnostus koulutuspaikkoihin. Siinä meillä on tekemistä.