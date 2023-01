Marin: Keskusta rikkoi hallituksen pelisääntöjä translain äänestyksessä – ei kuritoimenpiteitä, sanoo keskustaryhmän johtaja

Saarikko: Translakiesitys etenee

– Meidän on vaikeaa nähdä tilannetta, jossa tämänkaltainen kysymys, johon on erikseen sovittu niin kutsuttu omantunnon edellytys, että kanta muuttuisi valiokuntakäsittelyn ja suuren salin välillä. Valiokunnassa keskustalta edustajiksi on valikoitunut joukko, jonka tiesimme jo etukäteen olevan lakiesitystä vastaan ja sen mukaan he ovat toimineet.