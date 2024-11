Vasemmisto aikoo esittää epäluottamusta sisäministeri Mari Rantaselle: "Ei ole antanut uskottavaa selvitystä"

– Vaikuttaa siltä, että sisäministeri ei ole puhunut totta sanoessaan, ettei uskonto ole ollut pakolaiskiintiön valitsemisperusteena. Mediassa julkaistun asiakirjan ja yhdenvertaisuusvaltuutetun kertoman perusteella vaikuttaa selvältä, että sisäministeriön poliittinen johto on pyrkinyt suosimaan pakolaiskiintiössä kristittyjä muita uskontokuntia edustavien pakolaisten sijaan, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo tiedotteessa.

Rantanen sanoi, että "uskonto on yksi vainon peruste, mutta se ei ole peruste tehdä valintaa kiintiöpakolaisissa".

– Tässä on kyse ministerin aktiivisista toimista, joilla on pyritty vaikuttamaan päätöksiin. Kaiken huipuksi ministeri on julkisuudessa toistuvasti kieltänyt toimineensa näin, vaikka asiakirjat osoittavat muuta. Koska ministeri ei ole antanut uskottavaa selvitystä toiminnastaan, tulemme esittämään epäluottamusta sisäministeri Mari Rantaselle, Koskela sanoo.