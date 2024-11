Sisäministeri Rantanen kiistää kristittyjen suosimisen pakolaisvalinnoissa

Sisäministeriö toimitti selvityksen alkuviikosta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan tiedoista ilmenee, että ministeriön poliittinen johto on ohjeistanut virkakuntaa valmistelemaan pakolaiskiintiön kohdistamista siten, että valinnassa priorisoitaisiin kristittyjä pakolaisia.

– Tästä selvityksestä ja sen liitteistä ilmenee aika selkeästi, että on annettu poliittista ohjausta priorisoida kristittyjä pakolaisia, yhdenvertaisuusvaltuutetun sijainen Robin Harms sanoo STT:lle.

Poliittinen ohjaus toi muutoksia

Suomen pakolaiskiintiö on nykyisin 500 ihmistä vuodessa. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR oli heinäkuussa esittänyt, että Suomen ensi vuoden pakolaiskiintiö kohdennettaisiin erityisesti afganistanilaisille ja syyrialaisille pakolaisille.

"Ohjausta kristittyjen priorisoimiseksi"

Sisäministeriö on päättänyt salata selvityksen liitteet. Ne sisältävät muun muassa sähköpostiviestejä.

Harmsin mukaan liitteet selkeyttävät entisestään sitä, että sisäministeriöstä on annettu poliittista ohjausta priorisoida kristittyjä pakolaiskiintiön kohdentamisessa.

– Vaikuttaa hyvin selvältä, että tällaista poliittista ohjausta nimenomaan kristittyjen priorisoimiseksi on annettu, Harms sanoo.

– Se ohjeistus, jota nyt on annettu, on selkeästi ollut syrjivää.

Rantanen: Ei valintoja uskonnon perusteella

– Me emme tee kiintiöpakolaisten valintaa uskonnon perusteella. Me painotamme naisia, lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia. Meillä on toimittu tässä prosessissa aivan niin kuin ennenkin, Rantanen sanoi eduskunnassa.