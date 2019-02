Varo Viagogoa! Satoja yhteydenottoja harhaanjohtavasta sivustosta – "Lippuja myydään tapahtumiin, joita ei ole edes olemassa"

Kuluttajien ilmoitusten mukaan sivustolla on ollut harhaanjohtavaa tietoa tapahtumalippujen määristä ja hinnoista. Monille on myös syntynyt käsitys, että Viagogo on tapahtumien virallinen lipunmyyjä. Kyse on kuitenkin lippujen jälkimarkkinapaikasta, jonka kautta kuka tahansa voi myydä ostamiaan lippuja eteenpäin.