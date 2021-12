Varo näitä pääkaupunkiseudun parkkisakkoansoja – "Ei kai puolen kilometrin kävely ole silloin kohtuuton"

Miksi pysäköintiä edes valvotaan ulkoilualueilla?

– Aluetta hoitava yritys joutuu huolehtimaan muun muassa kävijämassojen jälkeensä jättämistä roskista ja alueiden kunnostuksesta. Vain harva parkkipaikka on nykyään ilmainen ainakaan pääkaupunkiseudulla. Jos jaossa on vain niukkuutta, eli paikkoja on vähemmän kuin käyttäjiä, pysäköintiä on välttämätöntä ohjata yhteisillä säännöillä, Metsäranta kertoo ParkkiPaten tiedotteessa.