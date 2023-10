Äärijärjestö Hamasin hyökkäyksessä Israelissa kuolleiden määrä on noussut jo yli 600:n. Haavoittuneita on yli 2 000, joista noin 200:n vammat ovat erittäin vakavia. Lisäksi äärijärjestön hallussa on toistasataa panttivankia, kertoi Israelin hallitus Facebookissa.