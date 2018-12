Varmalta näyttää: Valkoinen joulu saapuu myös eteläisimpään Suomeen!

– Kaikki mallit pitävät sään pakkasella sinne joulun päiville asti. Huomenna lämpötila on nollassa ja sataa ehkä räntää, mutta lunta on tullut tänään niin reilusti, että eiköhän se pysy maassa myös etelärannikolla ja Länsi-Suomessa, Manninen sanoi.

– On ihan todennäköistä, että on valkoinen joulu koko Suomessa, hän jatkoi.

Muualla Suomessa lunta on saatu jo aiemmin. Peite on Mannisen mukaan jo paksu etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä lunta on jota toistakymmentä senttiä.