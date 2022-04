Vappuviikko on hyytävä, tiistaina jopa 10 senttiä uutta lunta: Juhlaviikonloppu ei näytä täysin toivottomalta – missään ei sada koko päivää

Sää on viilenemässä ja pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa. Maanantaina on luvassa sateita Pohjois-Suomeen sekä kaakkoa ja itäistä osaa maasta viistää sadealue. Sää on kuitenkin vaihtelevaa, sillä aurinkokin paistaa laajalla alueella lounaasta kohti Pohjois-Karjalaa.