Ensi viikko on epävakautta täynnä: Sade piiskaa Suomea, mutta kääntöpuolena luvassa häivähdys lämpöä

– Maanantai on poutaisempi päivä. Sateet väistyvät maan etelä- ja keskiosien yli Suomen itäpuolelle, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo.

Sadetta ja lämpöä

Etelä-Suomessa lämpötila on noin kymmenen asteen tuntumassa. Latvalan mukaan lämpötilat ovat "hitusen lämpimämpiä" kuin tavallisesti.

Ero on erityinen Lapissa, jossa osissa aluetta on alkanut terminen talvi. Useina päivinä alueella on ollut jo pakkasta.