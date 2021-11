Vappu Pimiä lähtee perheensä kanssa Kaliforniaan kiireisen tanssisyksyn jälkeen – matka ei ole vain lomailua

Suosikkijuontaja Vappu Pimiä on juontanut syksyn ajan yhdessä Mikko Leppilammen kanssa sunnuntaisin miljoonayleisölle MTV3-kanavan Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa, joka huipentuu sunnuntaina jännittävään finaaliin. Juontajapari ei käytä ollenkaan promptereita, josta he näkisivät juontospiikit, vaan he opettelevat kaiken ulkoa ennen lähetystä.