Vapaaottelulupaus Victoria Lee, 18, on kuollut

Leen poismeno oli sattunut jo tapaninpäivänä. Lee oli vasta 18-vuotias, mutta hän oli noussut erittäin lupaavaksi ottelijaksi MMA-maailmassa. Hän teki 16-vuotiaana sopimuksen vapaaottelusarja ONE Championshipin kanssa. Hän voitti tämän jälkeen kolme ottelua kolmesta.

– Perheemme koki tapaninpäivänä jotain, mitä minkään perheen ei tulisi kokea. Tämän jakaminen on erittäin vaikeaa, Victoriamme on poissa, vapaaottelijanakin tunnettu Leen sisko Angela Lee kirjoitti Instagramissa.

Leen perhe on hyvin tunnettu vapaaottelumaailmassa. Molemmat Victoria Leen sisarukset ovat hallitsevia mestareita painoluokissaan. Christian Leellä on mestaruusvyöt välisarjassa ja kevytsarjassa. Sisko Angelalla on titteli hiukkassarjassa.