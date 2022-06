Poliisi tutkii kissanpentujen laitonta maahantuontia – huonokuntoisia pentuja lopetettiin

– Kissanpennuista nuorimmat ovat olleet vain kolmen viikon ikäisiä. Kissanpennut ovat olleet ikänsä ja kohtelunsa vuoksi hyvin huonossa kunnossa ja osa niistä on jouduttu sen vuoksi lopettamaan eläinlääkärin toimesta. Eläimet on tuotu Suomeen rokottamattomina ja niillä on todettu tauteja, mistä saattaa aiheutua riskejä niin ihmisille kuin toisille eläimille. Eläimet on lisäksi myyty väärillä asiakirjoilla, kertoo komisario Paavo Ritari poliisin tiedotteessa.