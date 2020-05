Vantaalaisyrittäjän valtava pysäköintialue jäi tyhjilleen ja tulot romahtivat korona-aikana – myös kekseliäs drive-in-elokuvateatteri oli jäädä haaveeksi: "Ei käynyt mielessäkään, että se kielletään"

– Kevät ja kesä ovat sitä aikaa, jolloin me teemme kaksi kolmasosaa koko vuoden myynnistä. Nyt meidän liiketoimintamme on pysäköinnin osalta täysin nolla euroa.

"Ei käynyt mielessäkään, että se kiellettäisiin"

– Aluehallintovirasto on tehnyt maaliskuussa STM:n antaman ohjauskirjan perusteella määräyksen, jolla on rajoitettu yleisötilaisuuksien pitämistä niin, että siihen on saanut osallistua maksimissaan kymmenen henkilöä. Yleisötilaisuuden käsitteeseen on liittynyt paljon tulkintakysymyksiä. Drive-in-tapahtumaa katsotaan yleisötilaisuudeksi, selittää Peltonen.