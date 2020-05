Meri-iglu on korona-ajan keksintö, jolla Kalajoelle aiotaan houkutella matkailijoita: "Meri on avara paikka, ei tarvitse yskiä toisten niskaan"

Rannalla kököttää kaksi meri-iglua, jotka keräävät väkeä ympärilleen. Entinen maankuulu raviohjastaja Aki Anttiroiko on vaihtanut hevoset matkailualaan selkävaivojen takia; nyt korona-aika sai miettimään uusia matkailuvaltteja.

– Ei, kyllä tämä on uraauurtava juttu, iglu merellä. Lapissahan on ollut igluja tunturissa revontulien katsomista ja yöpymistä varten. Täällä voi sitten katsella merta ja yötöntä yötä.

– Ainakin ulkomaalaiset on ihan hulluna niihin Lapin igluihin. Uskon, että tämäkin houkuttelee tänne Kalajoelle myös kansainvälisiä matkailijoita, uskoo Anttiroiko.

Idea tunturista

– Igluista on jo hyviä kokemuksia tunturimaisemista, nyt tuodaan iglut ensimmäistä kertaa merelle, sanoo Visit Kalajoen toiminnanjohtaja Johanna Rautio.

Meri-iglun kattomarkiisin voi poistaa, jolloin kattokin on lasia.

Tiedossa on, että hotellien käyttöasteet ovat romahtaneet koronan vuoksi. Mökkimajoituksella sen sijaan on hurja kysyntä.

– Tämmöisenä erikoisaikana mökkityyppinen majoitus on hyvinkin toimiva. Ja sekin tiedetään, että elämyksellisyys on päivän sana sekä kotimaisten että ulkomaisten asiakkaitten parissa.

Meri-iglu toimii kauko-ohjatulla sähkömoottorilla

Meri-iglu on pohjalaista tekoa oleva ekologinen vene, joka toimii kauko-ohjatulla sähkömoottorilla. Kauko-ohjaimesta voi käynnistää ja ankkuroida lautan, joka on täysin äänetön. Iglussa on lasiseinät, markiisilla peitettävä lasikatto, wc, kellari, pieni keittiö, jopa pilkkireikä talvea varten.