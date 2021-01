Vantaalaisella koululla epäillään muuntuneen koronan aiheuttamia tartuntoja

Kaupungin mukaan koulussa on todettu korona kahdella ihmisellä ja tapauksiin liittyy epäily muuntuneesta koronaviruksesta.

Osa oppilaista ja henkilökunnasta on altistunut tartunnalle. Altistuneet oppilaat ja henkilökunta on kartoitettu ja heidät on asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä.