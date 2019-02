Kohta 100-vuotias sotaveteraani Elsa Sarvela asuu "täyden kympin" hoivakodissa: "Mummun yksi viikon kohokohdista on sauna, jonka jälkeen päähän laitetaan papiljotit"

Elsa Sarvela on asunut Lahdensivun kodissa nyt noin 1,5 vuotta. Kyseessä on tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista antava yksikkö, jonka omistaa Tampereen Naisyhdistys ry.

"Henkilökunnan lämpö ja ammattitaito"



Vehkalahden mukaan henkilökunnalla on aina aikaa omaisille ja he kertovat kysymättäkin kuulumisia.

Vehkalahti kertoo, että osastolla on rauhallinen ja verkkaisa tunnelma, kiireen tuntua ei ole, vaikka sitäkin varmasti on.

– Hoitajat näyttävät oikeasti pitävän vanhuksista ja työstään, vaikka työ on varmasti rankkaa sekä henkisesti että fyysisesti. Palvelukodilla on tosi paljon erilaisia virikeohjelmia, ulkoilua ja saunaa. On eri tahojen vierailuita.

Oma sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, sairaanhoitajia, säännöllinen lääkäri

"Ruoka on todella hyvää!"

– Ruoka tehdään samassa rakennuksessa omassa keittiössä ja ruoka on todella hyvää! Aina on jälkiruokaa, juhlapyhät on huomioitu ruokalistassa, kahvin kanssa on pullaa.