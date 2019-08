Vanhustenhuoltoon tulossa lisää hoitajia, mutta hoitajat valuvat muihin töihin – "Aikataulu on liian hidas"

Nykyisin hoitajamitoituksen vähimmäistaso yhtä hoidettavaa kohti on ollut 0,5 hoitajaa. Lakimuutoksen myötä 0,5 hoitajamitoitus tulisi ensin pakolliseksi ja sitten sitä nostettaisiin 0,7 hoitajaan.

Muutoksen aikataulu on Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mielestä liian hidas.

– Olemme nyt sellaisessa pattitilanteessa, että on viimeinen hetki toimia. Aikataulu pitää tehdä tiukemmaksi. Ei voi luvata, että lisäys tulee hallituskauden viimeisen neljänneksen aikana.

Paavolan mukaan kyse on verorahojen kohdentamisesta.

– Miten me arvotamme ihmisen tässä yhteiskunnassa? Näemmekö arvokkaana ihmisen, joka on antanut koko työpanoksensa tälle maalle, vai emme.

Hoitajat siirtyvät muihin töihin

– Ihmiset alkavat valua muihin töihin, ja he ovat väsyneitä. Iltavuorossa saattaa olla kaksi hoitajaa, jotka samaan aikaan hoitavat asiakkaat, pyykit, ruoat ja kaiken mahdollisen. Hoitajat eivät saa tehdä niitä hoitajantöitä, joihin heidät on koulutettu.

Paavolan mukaan juuri hoitajien hakeutuminen muihin töihin on selvä merkki siitä, että hoitajamitoitukselle on tehtävä nopeasti parannuksia.

– Ihmiset eivät jää odottamaan. Lähihoitajan tutkinto on niin hyvä tutkinto, että sillä saa muitakin töitä. Kun vuorovaikutustaidot on koulutuksessa jo opeteltu, toinen ammatti on hyvin helppo hankkia.