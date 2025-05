17-vuotias vangittu Nurmijärven puukotuksesta – epäillään tapon yrityksestä

Poliisin käsityksen mukaan uhri valikoitui täysin sattumanvaraisesti.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on vanginnut 17-vuotiaan pojan epäiltynä Nurmijärvellä torstaina tapahtuneesta puukotuksesta.

Poliisi sai ilmoituksen epäillystä väkivaltarikoksesta kaupungin keskustassa hieman ennen kello kuutta torstai-iltana.

Poliisi tiedotti maanantaina edistyneensä puukotuksen tutkinnassa. Poliisin mukaan vaikuttaa siltä, että uhri valikoitui täysin sattumanvaraisesti.

– Esitutkinta on edennyt hyvin, ja tapauksen asianosaiset on saatu kuultua. Meillä on hyvä käsitys torstai-illan tapahtumien kulusta, sanoi tiedotteessa rikoskomisario Maarit Kaskinen.

Väkivallantekoa tutkitaan tapon yrityksenä.

MTV Uutisten tietojen mukaan puukotuksen uhri on paikallinen kunnanvaltuutettu. Asian vahvisti MTV:lle samaan valtuustoryhmään kuuluva poliitikko.

Uhri joutui sairaalahoitoon, mutta hänen vammojensa vakavuudesta ei ole kerrottu tarkemmin julkisuuteen.

