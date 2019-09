Valvira selvittää: Onko Alko järjestänyt viininmaistelutilaisuuksia ilman lupaa?

– Me Alkona toimimme vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Varotoimenpiteenä keskeytämme Etiketti-pruuvit toistaiseksi, kunnes toimintatavat uuden alkoholilain puitteissa on käyty vielä läpi ja että niissä ei ole mitään epäselvää, Alkon toimtusjohtaja Leena Laitinen tiedotteessa.

Alko ei ole päivittänyt toimintaansa uuden alkoholilain tasalle

Vanhan alkoholilain mukaan Alko sai kuljettaa yksityishenkilöille alkoholijuomia maksua vastaan. Nykyisellään yksityishenkilölle toimittaminen on kuitenkin poistunut 2018 voimaan tulleesta laista, eli Alko saisi ainoastaan jaella alkoholituotteita yrityksille.

Tapauksessa on viranomaisten mukaan olennaista, miten maksu on järjestetty. Eli jos alkoholista on otettu lisähintaa vähittäismyyntihinnan päälle, ei toiminta ole alkoholilain mukaista Alkon tapauksessa.