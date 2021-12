Valtteri Bottas koki karun pudotuksen Mercedekselle tullessaan: "En tajunnut, kuinka haastavaa se tulee olemaan"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Viimeisten kausien aikana Bottas ei ole enää pystynyt samaan tapaan uhkaamaan Hamiltonin asemaa, vaikka on mennyt omassa suoritustasossaan jatkuvasti eteenpäin. Hän muistelee C Moren haastattelussa tunteita, joita koki Mercedes-uransa alussa.

– Tähän tiimiin tultaessa tavoitteena oli jossain vaiheessa voittaa mestaruus. Se ei tapahtunut ja se on tietenkin tavallaan pettymys, mutta kyllä minun täytyy ottaa myös kaikki positiiviset asiat mukaan, mitä tässä on tullut.

– On tosi paljon tullut opittua sekä ihmisenä että kuljettajana. Nahka on paksuuntunut ja tietotaitoa on tullut paljon lisää. Uskon, että nämä ovat olleet tosi hyvät viisi vuotta minulle kuljettajana ja ihmisenä, Bottas sanoo.