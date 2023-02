Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell kertovat, miten tapasivat: "Yhtäkkiä aloimmekin olemaan enemmän kuin kavereita"

Bottas oli yhdessä entisen vaimonsa Emilia Pikkaraisen (ent. Bottas) kanssa yhteensä 10 vuotta, joista he olivat kolme vuotta naimisissa. Nykyisin Bottas seurustelee australialaisen kilpapyöräilijä Tiffany Cromwellin kanssa. Bottas kertoo jaksossa parin olleen yhdessä jo noin 2,5 vuotta.

– Tai no, en ole yli vuoteen katsonut Instagram-viestejäni. Voisihan siellä jotakin olla, jos alkaisi tutkimaan. Mutta suoraan kasvotusten, niin eipä oikeastaan, Bottas kertoi.

Bottas kertoo, ettei ole ollut elämässään koskaan sinkku. Hän on aina erojensa jälkeen todella nopeasti rakastunut seuraavaan ihmiseen.

– Sitten se on menoa. On kiva, kun on elämänkumppani ja tietty turva.