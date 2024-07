Valtteri Bottaksen tilanteessa suurkäännös? Asiantuntija vakuuttunut tallista, joka kiinnittää suomalaisen

Bottas on kaasutellut nykyisessä tallissaan (aiemmin nimellä Alfa Romeo, nykyisin Sauber) vuodesta 2022 lähtien. Saksalainen Nico Hülkenberg siirtyy Haasilta Sauberille tämän kauden jälkeen , mutta toinen kuljettajapaikka tallissa on vielä auki.

"Ei ollenkaan hullu ehdotus"

– Hänellä (Bottaksella) on edelleen vauhtia, ja tarjolla on uskomaton kokemus, Brundle sanaili.

– Se, mitä heillä ei ole, on maailmanmestari. Heillä on sen sijaan kisavoittaja Valtteri Bottaksen myötä, ja kun he rakentavat Sauberia Audille, he tarvitsevat nyt kokemusta. Se ei ole siis ollenkaan hullu ehdotus, Karun.