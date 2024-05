Valtteri Bottakselta tuore päivitys tilanteestaan: "Minulla on selkeä prioriteetti"

– Sanoin, että 100-prosenttinen varmuus on vasta sitten, kun laitat kynän sopimuspaperiin. Tässä maailmassa (F1:ssä) homma toimii noin. Joten koskaan ei yllä sataan prossaan, ennen kuin allekirjoitus on valmis, Bottas muotoili.

– Toiveissa on, että asiat ratkeavat pian. Toivottavasti tulevina viikkoina. Olen luottavainen, ei paniikkia.

Vaikka Bottaksen F1-uran avaustalli (2013–16) Williams onkin kenties kärkivaihtoehto, muitakin mahdollisuuksia on.

– Sanoisin, ettemme keskustele vain yhden tallin kanssa. Se on hienoa. Minulla on selkeä prioriteetti tulevaisuutta varten, enkä sitä kerro, mutta sellainen minulla on.