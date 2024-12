F1-uransa toistaiseksi viimeisen osakilpailun sunnuntaina ajanut Valtteri Bottas myöntää, että siirtyminen Sauberille oli jälkeenpäin ajateltuna virhe.

Bottaksen kolmivuotinen taival Sauberin kanssa päättyi sunnuntaina Abu Dhabissa tylyllä tavalla keskeytykseen. Suomalaiskonkari jäi kuljettajien MM-taulukossa sijalle 22 – ilman ainuttakaan MM-pistettä.

Kun Bottas siirtyi kauden 2021 päätteeksi Mercedekseltä tuolloin Alfa Romeo -nimeä kantaneelle Sauberille, uskoi hän todella silloisen tallipomon Frederic Vasseurin visioon tallin tulevaisuudesta.

Avauskausi käynnistyi lupauksia antavasti, mutta pistevire kääntyi laskuun ja lopulta Bottas oli MM-sarjassa 10:s. Sauberin suorituskyky heikentyi vuosi vuodelta, mikä huipentui nyt Bottaksen kannalta karmivasti pisteettömään kauteen.

Bottas myöntää jälkiviisaana, että Sauberille siirtyminen oli virhe.

– Se oli virhe. Et voi ennustaa tulevaisuutta. Kaikki alkoi hyvin ensimmäisenä vuonna, mutta sen jälkeen tämä on ollut yhtä alamäkeä, Bottas harmittelee The Racen haastattelussa.

Bottaksen mukaan Sauberin lisäksi myös Williams oli kiinnostunut suomalaisen edesottamuksista, mutta Bottas valitsi Sauberin. Williamsin kehityskäyrä on viime vuosina osoittanut loivasti ylöspäin – eli lähes täysin päinvastaiseen suuntaan.

Jossitteluun Bottas ei halua ryhtyä, mutta seuraavan urasiirtonsa Bottas vakuuttaa tekevänsä tarkasti harkiten.

– Tulevaisuutta ei kuitenkaan voi ennustaa. Niin se vain menee. Haluan vain varmistaa, että seuraava siirto, jonka teen, on hyvä. Ja toivottavasti tulossa on parempia aikoja, Bottas sanoo.

Bottaksen mielestä yksi Sauber-vuosien merkittävin käännekohta – huonompaan suuntaan – oli silloisen tallipäällikön Frederic Vasseurin siirtyminen Ferrarin tallipomoksi. Vasseurin lähdön myötä Sauberin alamäki käynnistyi.

– Fredillä oli iso rooli. Tein hänen kanssaan töitä aikaisemmin. Heillä oli selvä suunnitelma ja tavoite kolmelle vuodelle, mutta nuo suunnitelmat lensivät roskiin, kun hän lähti, Bottas sanoo.

– En syytä häntä. Jos sinulla on mahdollisuus päästä Ferrarin tallipäälliköksi, sinä menet.

Bottas paljastaa, että hänen sopimukseensa oli kirjattu optio liittyen Vasseurin mahdolliseen lähtöön, mutta suomalainen ei myöhäisen ajankohdan vuoksi ehtinyt edes harkita liikkeitä kuskimarkkinoilla.

– Mutta hän lähti melko myöhään, melkein vuoden lopussa. Minulla oli optio, että jos Fred lähtee, minäkin voin lähteä, mutta kun Audi vahvisti liittyvänsä mukaan, ajattelin olevani tuon projektin tukipilari. No, niin ei tapahtunut, Bottas harmittelee.