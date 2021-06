Valtiontalouden tarkastusvirasto kehottaa pitämään kehyksistä kiinni

Hänen mukaansa tämä on riski sille pitkäjänteiselle ja ennakoitavalle päätöksenteon kulttuurille, johon Suomen maine luotettavana ja päätöksentekokykyisenä toimijana perustuu.

VTV teki tarkastuksen menokehysten toimivuudesta vuosina 2003–2020, jolloin järjestelmä on ollut käytössä nykymuodossaan.

Kehysjärjestelmä välttämätön finanssipoliittinen väline

Tarkastusvirasto pitää valtiontalouden kehysjärjestelmää välttämättömänä finanssipoliittisena välineenä. Järjestelmä on toiminut pääosin hyvin, ja siihen sitoutuminen on tärkeää myös jatkossa.

– Valtion budjetin reaaliset menot ovat kasvaneet, mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen ne ovat pysyneet melko vakaina. Kehysjärjestelmä vaikuttaa siis rajaavan menojen kasvua, mutta järjestelmän heikkous on, ettei se huomioi menojen ja tulojen suhdetta, Salmi arvioi.Hänen mukaansa tulojen ja menojen epätasapainosta on seurannut alijäämäisiä budjetteja myös nousukaudella. Valtion velan suhde bkt:hen on kasvanut 2010-luvulla merkittävästi.