Purra nihkeänä Niinistön ehdotukselle: Tarvitsemme selkärankaa, emmekä lisää seminaareja

Purra sanoi puheen jälkeen STT:lle, että valtiovarainministeriön tuottama tieto on kaikkien saatavilla ja toivottavasti kuva tilanteen vakavuudesta alkaisi olla pikkuhiljaa jaettu myös puolueiden välillä.

– Valitettavasti politiikan todellisuus ja erilaiset hallituksen ja oppositioryhmien väliset erimielisyydet ja konfliktit yleensä estävät sen suuremman yhteistyön tällaisissa asioissa. Me tiedämme hyvin, että oppositiossa ei jaeta ainakaan toimenpiteiden osalta samanlaisia näkemyksiä kuin hallituksessa.

Säästöjen löytäminen yhdessä epätodennäköistä

Purra sanoi tervehtivänsä ilolla, jos oppositiopuolueilla on aitoa halua osallistua esimerkiksi säästöjen löytämiseen. Hän ei kuitenkaan pidä tätä kovin todennäköisenä.

– Mikäli näin yleisesti ottaen poliittisessa järjestelmässä olisi, niin me emme ehkä olisi tässä tilanteessa, jossa 15 vuotta on tehty alijäämäistä budjettia ja lisätty velkaa. Mikäli kaikki puolueet olisivat valmiita tekemään vaikeita päätöksiä.

– Me emme tarvitse lisää seminaareja, joissa päivittelemme tilannetta. Me tarvitsemme toimenpiteitä, me tarvitsemme selkärankaa, jolla näitä poliittisia päätöksiä tehdään.