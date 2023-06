Purra neuvotteluista: "Kipinöitä on sinkoillut – emme ole voineet paikata erimielisyyksiämme jakamalla rahaa"

– Tässä on aika monta viikkoa vietetty yhdessä kokien asioita. Kipinöitäkin on tosiaan sinkoillut, kuten lehdistä on voinut päätellä, mutta sekin on aivan normaalia, Riikka Purra kuvaili uutta hallitusohjelmaa esitelleessä tiedotustilaisuudessa.