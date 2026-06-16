Päivi Anttikoski on toiminut aiemminkin valtioneuvoston viestintäjohtajana.
Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski. Hän siirtyy tehtävään SOK:n mediajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018–2021.
Apulaisviestintäjohtajaksi nimitettiin Niina Hyrsky. Hän siirtyy tehtävään puolustusministeriön viestintäjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018.
Toinen apulaisviestintäjohtaja nimitetään myöhemmin. Nimitykset ovat enintään viiden vuoden määräaikaisia, ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan.