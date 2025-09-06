Valtioneuvoston linnan avoimet ovet keräsivät väkeä "trooppisiin olosuhteisiin"

Valtioneuvoston linnan avoimet ovat keränneet tänään suurin piirtein saman verran vierailijoita kuin aiempina vuosina vastaavissa tapahtumissa.
Valtioneuvoston kansliasta kerrotaan, että iltapäiväneljään mennessä linnassa oli vieraillut noin 1 700 ihmistä. Helsingissä Senaatintorin laidalla sijaitsevan Valtioneuvoston linnan ovet olivat vieraille auki kello 8–17.
Valtioneuvoston kanslian johtavan asiantuntijan Tiina-Kaisa Laakso-Liukkosen mukaan tapahtuma sujui hyvin lämpimästä ja kosteasta ilmasta huolimatta.
Laakso-Liukkosen mukaan vanha rakennus asettaa omat vaikeutensa tilojen viilentämiselle.
– Esimerkiksi ilmanvaihto pääportaikossa ja istuntosaleissa on melko haasteellinen järjestää. Kun ihmisiä on paljon, niin sisällä ovat vallinneet melko trooppiset olosuhteet, Laakso-Liukkonen sanoi.
Hänen mukaansa vierailijat ja myös tiloja yleisölle esitellyt valtioneuvoston kanslian virkakunta olivat tapahtumaan tyytyväisiä.
Vierailijoilta tuli Laakso-Liukkosen mukaan kysymyksiä laidasta laitaan.
– Totta kai on kysytty talosta ja siitä, millä tavalla päätöksenteko tapahtuu, mutta kysymyksiä on tullut myös esimerkiksi heraldiikasta, Laakso-Liukkonen kertoi.
Heraldiikka tarkoittaa vaakunaoppia.
Peruskorjaus alkaa ensi vuonna
Tutustumiskierroksella oli mahdollisuus nähdä muun muassa linnan pääportaikko, valtioneuvoston istuntosali ja tasavallan presidentin esittelysali.
Tapahtumassa oli mahdollista tutustua Valtioneuvoston linnaan ennen sen mittavaa peruskorjausta vuosina 2026–2030.
Edellisen kerran Valtioneuvoston linnassa järjestettiin avoimet ovet vuonna 2022.
Päivitetty ja muokattu juttua kello 18.09 kauttaaltaan tuoreilla tiedoilla.