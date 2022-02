Valtioneuvoston kanslian päätös salata koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja oli laiton

VNK:n mukaan eivät viranomaisen asiakirjoja

Oikeus katsoi koordinaatioryhmän viranomaiseksi

Hallinto-oikeus torjui molemmat VNK:n perustelut. Oikeus katsoi, että vaikka ryhmällä ei ole itsenäistä päätösvaltaa ja lopulliset päätökset tehdään ministeriöissä ja VNK:ssa, se on julkisuuslain tarkoittamalla tavalla asetettu viranomaisen päätöksellä hoitamaan itsenäistä tehtävää, johon kuuluu myös asioiden valmistelu hallitukselle. Oikeuden mukaan ryhmä on viranomainen, johon sovelletaan julkisuuslakia.

STT ei ole saanut kaikkia asiakirjoja

– VNK on toimittanut tietopyynnön esittäjille covid 19-koordinaatioryhmän kokousmuistiot liitteineen siltä osin kuin ne ovat julkisia eli pyydetyt asiakirjat. Hallinto-oikeuden ratkaisu ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin, alivaltiosihteeri Lankinen kertoi STT:lle sähköpostitse.

STT ei ole kuitenkaan saanut kaikkia koordinaatioryhmän käsittelemiä asiakirjoja eikä myöskään erittelyä siitä, mitä asiakirjoja jätettiin antamatta ja millä perusteilla. Sellainen olisi pitänyt antaa, jos ryhmän kautta kulkeneita asiakirjoja olisi käsitelty julkisuuslain tarkoittamina viranomaisen asiakirjoina, jollaisiksi ne on nyt todettu.

VNK on salannut korona-asiakirjoja aiemminkin

Valtioneuvoston kanslia on salannut lukuisia muitakin koronatoimien valmisteluun liittyviä asiakirjoja, joita STT on pyytänyt. Julkisoikeuden asiantuntijat ovat toistuvasti arvostelleet VNK:n päätöksiä, joilla on salattu perusoikeuksien rajoittamista koskevien päätösten valmistelua.