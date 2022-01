Valtion pörssiomistuksia hallinnoivan Solidiumin toimitusjohtaja jättää tehtävänsä

Valtion pörssiomistuksia hallinnoivan Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen jättää tehtävänsä toukokuun lopulla. 60-vuotias Mäkinen on ollut toimitusjohtajana vuodesta 2017 lähtien.

– Antti Mäkisen johdolla Solidiumin asema on vakiintunut ja yhtiö on aktivoitunut sekä omistajana että uusien sijoitusten tekijänä. Hänen toimintansa on herättänyt arvostusta yhtiön kaikissa sidosryhmissä, Sailas kiittelee tiedotteessa.