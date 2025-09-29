Suomelle aikaisempina vuosina hurjan määrän mitaleita kahminut Amanda Kotaja joutuu sivuun paraurheilijoiden MM-kisoista sairastumisen vuoksi.

Kotaja sairastui valmistavalla leirillä Turkissa.

– Harjoitusleiri ei mennyt Turkissa suunnitelmien mukaan. Sairastuin ja jouduin sairaalaan sunnuntain ja maanantain (21-22.9.) välisenä yönä. Pääsin pois sairaalasta torstaiaamuna 25.9. ja palasin Suomeen heti seuraavana yönä. Treenit olivat sujuneet hyvin ja olin valmis taistelemaan menestyksestä. Harmittaa todella paljon, Kotaja kertoo SUL:n tiedotteessa.

Kotaja on nelinkertainen maailmanmestari. Aikaisemmista MM-kisoista 30-vuotias Kotaja on saalistanut peräti 16 mitalia.

Paraurheilijoiden MM-kisat kilpaillaan Intian New Delhissä 27.9.-5.10. Kotajan oli määrä kilpailla Intiassa 100 sekä 400 metrin kilpailuissa.