Liiga jakoi viikonlopun ottelukierroksen jälkeen kahden ottelun pelikiellot Kärppien hyökkääjälle Tommi Tikalle ja TPS:n hyökkääjälle Sisu Yliniemelle.
Tikka sai lauantaina Tapparaa vastaan pelatussa ottelussa pelirangaistuksen laitataklauksestaan tamperelaisjoukkueen puolustajaan Joni Tuulolaan. Liigan kurinpitodelegaation pelikieltoperustelujen mukaan Tikka vaaransi piittaamattomasti vastustajaa tönäisemällä Tuulolaa voimakkaasti yläselkään. Tuulola menetti tönäisyn myötä tasapainonsa ja kaatui tilanteessa päin päätylaitaa.
Tikan törkytaklauksen voi katsoa jutun ylälaidan videolta.
Ruotsin liigan HV71:stä täksi kaudeksi Kärppiin siirtynyt Tikka on pelannut oululaisjoukkueessa seitsemän ottelua, mutta tehopisteitä ei ole vielä syntynyt.
Kurinpitodelegaatio totesi myös Yliniemen tapauksessa TPS-hyökkääjän vaarantaneen piittaamattomalla tavalla vastustajan pelaajaa. Yliniemi taklasi lauantain HIFK-ottelussa keskialueella helsinkiläisjoukkueen Jesse Seppälää, ja perustelujen mukaan TPS-pelaaja osui kiekotonta Seppälää olkapäällään ylävartaloon ja päähän.
Yliniemelle ei tuomittu ottelussa rangaistusta tilanteesta. Haukiputaalaislähtöinen Yliniemi on tehnyt turkulaisjoukkueen väreissä tällä kaudella kahdeksassa ottelussa tehopisteet 0+2.