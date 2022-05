Valtava rahavaatimus pakotti suomalaistähden jäämään Venäjälle – "Se oli täysi järkytys"

– Sitä se on ollut etenkin henkisellä puolella, asioita on mietitty päivin ja öin. Uuteen päivään lähtiessä ei voinut tietää, millaista palautetta tulee miltäkin taholta.

– Lähdin seuraavaksi seuran presidentin ja GM:n puheille pyytääkseni sopimuksen purkua. He antoivat vihreää valoa, minkä vuoksi menin seuraavana päivänä hallille allekirjoittaakseni sopimuksen purun.

– He lupasivat palata asiaan. Seuraavana päivänä sain tiedon, että voin lähteä, mutta se maksaa. Summa ei ollut aivan miljoonaa euroa, mutta kauaksikaan ei jääty.

Vaikea arki sodan varjossa

– Koska olin tärkeä palanen kokonaisuutta, he eivät voineet vaarantaa seuran hyvinvointia. Vaikka tunsin suuttumusta päätöksestä, pyrin ajattelemaan asiaa myös heidän kannaltaan.

Hän on harmissaan, ettei Kansainvälinen lentopalloliitto auttanut Venäjällä pelaavia lentopalloilijoita joidenkin muiden lajiliittojen tapaan.

– Sota on aina todella väärin, ei voi kuin toivoa rauhan tuloa Ukrainaan. Jokaisella on myös mielestäni velvollisuus puolustaa kotimaataan, jos joku uhkaa sen olemassaoloa.

Hurja palauteryöppy juhlintakuvasta

– On kohtuutonta, että he joutuivat sellaisen kohteeksi töideni ja valintojeni vuoksi. En hyväksy sellaista käytöstä.

– Sitä on tullut, ja toki ymmärrän sen, vaikka osa tuntuu hyvin pahalta. Minun on esimerkiksi sanottu tukevan sotaa, ja osa on vaatinut minua vangittavaksi.