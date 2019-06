Valtava joukko ihmisiä tungeksi Istanbulin uuden pormestarin virkaanastujaisiin – "Hän puhuu kieltä, jota olemme kaivanneet jo vuosia"

– Tänään on demokratian ja Istanbulin juhla, pormestarivaalit toistamiseen voittaneen oppositiopuolueen Ekrem Imamoglu, 49, sanoi Turkin lippuja kannattelevalle väkijoukolle.

Imamoglu on välttänyt Turkissa yleistä aggressiivista puhetapaa, ja se saa kiitosta opposition kannattajilta.

Erdogan on aiemmin sanonut, että Istanbulin voittaminen on kuin koko Turkin voittaminen. Presidentti on nyt näyttänyt hyväksyvän Imamoglun voiton.