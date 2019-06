Valtapuolue vaati uusia pormestarinvaaleja opposition voitettua Istanbulissa – Erdoganin haastaja uskoo silti uuteen voittoon: "Demokratia varastettiin kaikkien silmien edessä"

Ennen maaliskuun vaaleja Ekrem Imamoglu, 49, ei ollut kovinkaan tunnettu Turkin politiikassa saati maailmalla. Nyt hän on noussut paikallispolitiikasta presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtaa vastustavaksi voimaksi, jonka perässä kansainvälinen media kulkee saadakseen edes lyhyen haastattelun.

Turkin valtapuolue AKP epäili vaalivilppiä maaliskuussa järjestetyissä vaaleissa, ja vaalien uusintapäätös on herättänyt epäilyjä hallinnon sekaantumisesta maan keskusvaalilautakunnan toimintaan.

– Demokratia varastettiin kaikkien silmien edessä. Se [demokratia] on kansan oikeus, tänä vuonna jo toistamiseen Istanbulin pormestariksi pyrkivä Ekrem Imamoglu sanoo STT:n haastattelussa.

– He, jotka eivät antaneet meille [pormestarin] valtakirjaa, teurastivat lain ja oikeuden.

Pormestariehdokas näkee, että ensi viikonlopun vaaleissa mitataan Turkin demokratian tulevaisuus. Hän on varma, että voittaa uudestaan, vaikka vahvasti hallinnon kontrollissa olevat turkkilaismediat ovat hiillostaneet ehdokasta jo kuukausia.

Hänestä ihmiset ovat jo huomanneet, että maan demokratia on kaapattu ja äänestäjät ovat ymmärtäneet, että nyt jos koskaan on aika äänestää demokratian puolesta.

Tilaisuuksissaan ja tiedotteissaan Imamoglu ei mainitse Erdogania, vaan puhuu niistä, jotka ovat vallassa. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan erityisesti vuoden 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen sanan- ja lehdistönvapauden tila on kaventunut Turkissa.

Uudelleenlaskenta ei muuttanut tulosta



– Hylätyt äänet laskettiin, silti me voitimme, Imamoglu sanoo STT:lle.

"Emme marginalisoi ketään"



CHP:n varapuheenjohtaja Oguz Kaan Salici kertoo STT:lle, että vaalistrategiassa korostuu rauha ja rauhallisuus. Viime vuosina Turkin politiikka on polarisoitunut, ja Turkin hallinnon ja kurdien välinen konflikti alkoi kärjistyä uudelleen vuonna 2015.

– Oli ihmisen identiteetti tai uskonto mikä tahansa, emme marginalisoi ketään. Strategiana on kohdella kaikkia tasavertaisesti, Salici sanoo STT:n haastattelussa.

Istanbulin talouskasvu heijastuu koko maahan



AKP:n eri puolilla maata kärsimien paikallisten vaalitappioiden arvioidaan ilmentävän tyytymättömyyttä Erdoganin harjoittamaan talouspolitiikkaan. Turkki on esimerkiksi vajonnut taantumaan ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen, inflaatio on ennätyslukemissa ja valuutta liira on menettänyt arvoaan.