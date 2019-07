Valtaosa suomalaisista asuu kunnissa, joissa peritään maksimilääkärimaksut – "380 000 sosiaali- ja terveyskeskusmaksua ulosotossa"

– Kunnilla on taloudellisia vaikeuksia. Maksut ovat eräs keino hankkia rahoitusta, tiivistää THL:n tutkimusassistentti Tapio Haaga.

– Tarkoituksena on ainakin lisätä maksuttomuutta ja lisätä myöskin huojentamisen perusteita, Krista Kiuru kommentoi.

Enimmillään vuoden lääkärikäynneistä joutuu maksamaan reilut 60 euroa, mikä on vastaavan ministerin Krista Kiurun mukaan monelle vähävaraiselle liikaa.

– 380 000 sosiaali- ja terveyskeskusmaksua on ulosotossa. Kyllä se kertoo siitä, että huojennuksen tarvetta tässä maassa on merkittävällä tavalla ja asiakasmaksulaki on nyt sitten tarkoitus mahdollisen pikaisesti antaa, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru (sd.).