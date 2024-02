Monet maksavat terveydenhuollon maksuja turhaan – tässä syy

– Suomessa on käytössä terveydenhuollon tasasuuruisille maksuille asiakasmaksukatto, joka on 762 euroa kalenterivuodessa. Tällä hetkellä ihmiset joutuvat itse seuraamaan asiakasmaksukaton täyttymistä, sanoo edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti .

– Eli jos on vammainen ihminen, vanha ihminen tai muuten terveydenhuollon palveluja paljon käyttävä ihminen, pitää seurata jokainen laskusi, ynnäämään ja katsoa, milloin maksukatto ylittyy ja sitten hakea maksuvapautusta maksuista loppuvuodelle, Perälahti jatkaa.

Katto voi täyttyä kahdessa viikossa

Säädöksen tunnettavuus on heikko, arvioi asiantuntija.

– Tämä on aika heikosti tunnettu ja tiedetty säädös. Paljon palveluita käyttävät ovat usein iäkkäitä ja pitkäaikaissairaita ihmisiä, joiden elämäntilanne on muutoinkin heikko. Se, että maksukattoa joutuu seuraamaan, on iso vaade.