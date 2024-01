Valtakunnansyyttäjä hakee KKO:sta valituslupaa Päivi Räsäsen jutussa

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto on hakenut korkeimmalta oikeudelta (KKO) valituslupaa jutussa, jossa kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) on syytetty kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Jutussa on kyse Räsäsen homoja koskevista kirjoituksista. Käräjä- ja hovioikeus hylkäsivät aiemmin Räsäsen syytteet.

Lisäksi Räsänen kirjoitti kesällä 2019 Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa, että ""Kirkko on ilmoittanut olevansa Setan Pride 2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?".

Valtakunnansyyttäjän mukaan asiassa on tärkeää saada KKO:n kanta siihen, miten erisuuntaisia perusoikeuksia on punnittava.

– Kyse on etenkin siitä, mikä on uskonnon- ja sananvapauden suhde syrjinnän kieltoon sekä milloin ilmaisuja on pidettävä rangaistavuuden alarajan ylittävänä rangaistavana vihapuheena, syyttäjän tiedotteessa kerrotaan.