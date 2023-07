Valmentaja käski pelaajaa filmaamaan MM-kisoissa – Ruotsista kajahti: "Olisin kiehunut raivosta"

– Olisin kiehunut raivosta. Kun on toisella puolella, niin silloin totta kai ärsyyntyy, ottelussa on paljon tunteita pelissä. Mielestäni on positiivista, että lisäaikaminuutteja tulee runsaasti ja tuomari on hyvin selvä, että se (filmaaminen) ei toimi, Rytting Kaneryd totesi.